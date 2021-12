Libye : Khalifa Haftar obtient le soutien de 2 candidats

En Libye, deux candidats très proches de Khalifa Haftar étaient mardi à Benghazi afin de bâtir une coalition en vue de la future élection présidentielle.

Moins de 24 heures après cette réunion, la commission du Parlement à annoncer le report de la présidentielle qui devait se tenir le 24 décembre prochain. En attendant qu'une nouvelle date soit communiquée, le clan Khalifa Haftar affûte ses armes. Il s'agit de l' ex-ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, et l'ancien vice-Premier ministre Ahmed Meitig, arrivés dans la matinée à l'aéroport de Benina, près de Benghazi,

Les candidats à la présidence de la Libye tiennent une réunion aujourd'hui afin d'unifier les efforts nationaux pour faire face aux défis et aux événements que notre cher pays connaît ces jours-ci, et par respect pour plus d'un million et demi d'électeurs libyens qui attendent la date prévue des élections présidentielles et parlementaires a souligné Fathi Bashagha, candidat à l'élection présidentielle.

Le report du scrutin ne faisait aucun doute depuis plusieurs jours, sur fond de désaccords persistants entre camps rivaux et une insécurité persistante. Mardi, des miliciens armés se sont déployés à Tripoli, faisant craindre une reprise des violences.