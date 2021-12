L'OMS s'engage à faire tout pour mettre fin à la pandémie en 2022

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel lundi à ce que 2022 soit l'année de la fin de la pandémie de coronavirus. Pour ce faire, il appelle à lutter contre l'iniquité vaccinale et invite à la prudence pendant les fêtes.

"Le moyen le plus rapide d'y parvenir est que nous tous, dirigeants et individus, prenions les décisions difficiles qui s'imposent pour nous protéger et protéger les autres."

A un moment où la 5e vague de Covid-19 frappe de plein fouet de nombreux pays et où l'apparition du variant Omicron a replongé la planète dans l'urgence, le patron de l'OMS, a une fois de plus plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans les pays défavorisés

"2022 doit être l'année où nous mettons fin à la pandémie. Mais elle doit aussi être l'année où tous les pays investissent pour prévenir une future catastrophe de cette ampleur"

Il a répété que l'OMS n'était pas opposée aux doses de rappel, mais a souligné qu'elles devaient être réservées aux personnes à risque ou ayant plus de 65 ans. Le chef de l'OMS a ainsi estimé que les pays qui administrent des doses de rappel à des adultes ou des enfants en parfaite santé feraient mieux d'essayer de partager ces doses ou de convaincre les personnes non vaccinées de sauter le pas.