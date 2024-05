Haïti : Fritz Bélizaire nommé Premier ministre

En Haïti, le Conseil de transition a choisi mardi, Fritz Bélizaire comme Premier ministre. Cet ancien ministre des Sports, peu connu des haïtiens doit désormais former une équipe gouvernementale.

Fritz Bélizaire a été choisi à la surprise générale pour remplacer l'actuel Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert, obtenant le soutien de quatre des sept membres votants du conseil de neuf membres, alors que d'autres membres du conseil ont déclaré qu'ils ne le connaissaient pas .

Pour le président du conseil de transition, il doit notamment trouver un consensus nécessaire pour un pays meurtri par la violence.

‘’Ce qui est important pour nous, c'est que cela (le choix de Fritz Bélizaire comme Premier ministre) montre la volonté de dépasser les clivages, de surmonter les conflits et d'arriver à un consensus. ‘’, a déclaré Edgard Leblanc Fils, Président du Conseil de Transition

Les attaques coordonnées des gangs lancée le 29 février ont plombé Haïti. Les Haïtiens restent divisés sur la question de savoir s'ils croient qu'un gouvernement de transition peut aider à calmer un pays troublé dont la capitale est en état de siège depuis que des gangs ont lancé des attaques coordonnées le 29 février.

Des membres de gangs ont incendié des postes de police, ouvert le feu sur le principal aéroport international qui reste fermé depuis début mars et se sont introduits dans les deux plus grandes prisons d'Haïti, libérant plus de 4 000 détenus.