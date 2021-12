Afrique du Sud : au moins 23 rhinocéros tués en 2 semaines

L’annonce a été faite par le ministère sud-africain de l’environnement : 23 rhinocéros ont été tués dans le pays en l’espace de 2 semaines.

Plusieurs carcasses de cet animal en voie de disparition ont été retrouvées dans le parc national de Kruger, qui est la plus grande réserve animalière du pays. Plusieurs arrestations de braconniers ont déjà eu lieu ces derniers jours et l’Afrique du Sud poursuit ses efforts pour mettre fin au braconnage qui s’est accru ces dernières années. La poudre de corne de rhinocéros est très recherchée en Asie où on lui attribue de nombreuses vertus, ce qui alimente un important trafic mondial.

L'Afrique du Sud abrite près de 80 % de la population de rhinocéros d'Afrique, qui s'élève à moins de 30 000 bêtes.