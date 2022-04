Mozambique : des rhinocéros attendus dans le parc de Zinave

L’initiative mettra fin à un passage à vide de 40 ans. Des rhinocéros seront bientôt réintroduits dans le parc national de Zinave au Mozambique. Le plan soutenant cette initiative a été annoncé par les gouvernements du Mozambique et d’Afrique du Sud.

Il concerne plus de 40 mammifères. Des animaux qui seront transférés d’Afrique du Sud sur une période d’un à deux ans. Des rhinocéros noirs et blanc, des espèces en péril, font aussi partie du projet.

En 2002, Maputo, Pretoria et Harare ont conclu un traité pour créer la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo, qui s'étend sur plus de 100 000 km² et intègre cinq parcs nationaux, dont le parc national Kruger.

Depuis 2016, un programme a permis de réintroduire dans le parc plus de 2 300 animaux représentant 14 espèces.