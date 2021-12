Coupe arabe : Tunisie et Algérie au bout du suspense

Il fallait avoir le coeur bien accroché pour ces demi-finales de la coupe arabe disputée au Qatar. La Tunisie et l'Algérie ont signé deux victoires étriquées mais méritées, face à l'Egypte et au Qatar. Les Aigles de Carthage ont marqué le but libérateur après 90+5e minutes de jeu, les Fennecs à la 90+16 !

La Tunisie de Mondher Kebaier a dû attendre le bout du temps additionnel pour faire plier l'Egypte de Carlos Queiroz.

Tendues par l'enjeu, les deux formations nord-africaines se sont procurées très peu d'occasions durant le temps réglementaire. Hannibal Mejbri, Youssef Msakni et Salaheddine Jaziri, très en vue depuis le début de la compétition se sont heurtés à la rugueuse défense des Pharaons guidée par Ahmed Hegazy et ses 68 sélections.

C'est finalement le non moins expérimenté Naïm Sliti (57 capes avec les Aigles) qui a fini par débloquer la situation. Tout juste entré à la place du milieu de Manchester United Hannibal Mejbri, il dépose le coup-franc de la dernière chance sur la tête du capitaine...égyptien, Amr Al Soulya. Le joueur d'Al Ahly trompe son propre gardien, Mohamed El Shenawy.

La Tunisie se qualifie pour la finale, elle qui avait remporté la toute première édition en 1963. L'Egypte, sacrée en 1992, se consolera samedi avec la finale pour la troisième place.

Incroyable scénario dans la seconde demi-finale. Après une première mi-temps fermée entre le Qatar et l'Algérie, les hommes de Madjid Bougherra ont ouvert le score à l'heure de jeu.

Un corner de Yacine Brahimi mal renvoyé échoue sur Houcine Benayada. La frappe du défenseur de l'Etoile du Sahel est déviée dans le but qatari par le défenseur du Qatar SC, Djamel Benlamri.

Poussé par son public, le Qatar bénéficie alors d'un sacré coup de pouce des officiels : 9 minutes de temps additionnel accordées sans blessure ou arrêts de jeu particulier à compenser...

7 suffiront à Mohammed Muntari pour tromper enfin Raïs M'Bolhi. Le Ghanéen de naissance, pur produit du programme Aspire, claque une tête en extension surpuissante.

Mais cette fin de match devait être folle jusqu'au bout et après 16 minutes d'arrêts de jeu ce sont bien les Fennecs qui obtiennent un penalty, transformé en deux temps par Youcef Belaili.