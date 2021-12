Mauritanie : innovation au Festival des Cités du Patrimoine de Ouadane

Le Festival des Cités du Patrimoine bat son plein à Ouadane, dans le Nord de la Mauritanie. Un événement placé cette année sous le signe du développement.

Le Festival est placé sous le signe du développement, une innovation majeure qui donne une nouvelle orientation à ce rendez-vous qui célèbre les villes anciennes que sont Ouadane, Chinguitty, Tichitt et Oualata classées Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.

Cette 10e édition a été lancée vendredi par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani qui appelle les Mauritaniens à mettre fin aux discours qui sèment les germes de la division. Ce festival est aussi une rencontre d’affaires pour beaucoup de Mauritaniens comme cette ingénieure en énergies renouvelables.

À Ouadane où se tient le festival, une ville ancienne mythique qui a su garder intactes ses traditions et résister aux multiples bouleversements de l’histoire. Le festival replonge la Mauritanie dans ses origines et rappelle la nécessité pour les Mauritaniens de préserver leur culture et leur patrimoine. Et comme l’a rappelé le président Mohamed Cheikh El Gazhouani, l’union des peuples mauritaniens.