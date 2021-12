Côte d'Ivoire : un défilé de mode avec des personnes handicapées

À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, un défilé de mode a été organisé vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour célébrer la beauté et la résilience des personnes handicapées.

Le défilé, intitulé "Fortes au Pluriel", a été organisé par la Fondation Mougnan, une organisation qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des femmes handicapées en Côte d'Ivoire.

Ange Grace Beho, qui a perdu son bras droit dans un accident de la route, a créé la Fondation Mougnan au début de cette année.

"J'ai eu un accident de la route et je me suis retrouvée avec ce handicap. Après, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de jeunes femmes handicapées dans le milieu. Il s'agissait plutôt d'hommes et de femmes d'un certain âge", explique Beho.

"J'ai donc réuni mes sœurs, pour créer une fondation, qui va vraiment les aider sans avoir à attendre les aides de l'État, pour qu'elles puissent être indépendantes et se prendre en charge."

Une vingtaine de femmes, dont des personnes en fauteuil roulant et des amputées, ont défilé en arborant des looks de créateurs locaux.

Dans le monde entier, les personnes handicapées sont confrontées à de plus grandes difficultés et à la stigmatisation que les personnes non handicapées. Elles ont moins de chances d'accéder aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi et de participer à la vie de leur communauté. Les défenseurs de la cause des personnes handicapées affirment que l'intégration de ces dernières est une condition essentielle pour faire respecter les droits de l'homme et veiller à ce qu'elles ne soient pas laissées pour compte.