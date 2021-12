Covid-19 : le Mozambique vise à vacciner plus de jeunes

Comme tous les jours, Helder parcourt des kilomètres contre la peur et la désinformation. Il sillonne les rues de la banlieue de Maputo pour sensibiliser les jeunes à la vaccination contre le Covid-19.

Une mission promue par le ministère mozambicain de la Santé, qui souhaite vacciner les 17 millions d'adultes du pays d'ici à la fin de 2022. Mais convaincre les habitants n'est pas toujours chose facile.

"Vous arrivez dans une maison et vous avez trois, quatre personnes qui n'ont pas encore été vaccinées", détaille Manuel Malar, responsable du poste de vaccination de Bairro Ferroviário.

"C'est pour ça que l'on fait du porte-à-porte. L'équipe n'y va pas, c'est le responsable qui organise la vaccination, car nous devons être ici avec eux dans un environnement approprié. Donc le responsable y va et quand il a cinq ou six personnes, il les amène ici".

Le ministère mozambicain de la Santé affirme qu'au moins 6,8 millions de personnes ont reçu une dose de vaccin et 4,3 millions les deux doses. Les jeunes étant particulièrement réfractaires à cette vaccination, ils sont la cible de cette campagne.

"Le vaccin est efficace, il diminue au minimum la probabilité que les gens soient hospitalisés", continue le responsable. "On peut encore attraper le Covid-19, mais de façon plus légère. Les gens devraient avoir confiance dans le vaccin et venir se faire vacciner".

Une campagne renforcée à l'approche des fêtes de fin d'année et de l'éventualité d'une quatrième vague de la pandémie au Mozambique.