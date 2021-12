Fulu Miziki : recycler des déchets en musique {Inspire Africa}

Dans cet épisode d'Inspire Africa, nous nous intéressons au jeune Camerounais KPoutassa Zeus Louis leGrand qui fabrique des tenues africaines à la main. Et nous entendons parler de certains aspects positifs de l'industrie des jeux vidéo au Maroc.

Plus tard dans l'émission, nous discuterons avec Arnold Aganze, alias Zizuke. Il est le manager de Fulu Music, un groupe de musique congolais qui crée un son à partir de déchets et de matériaux recyclés. Leur objectif va au-delà du divertissement : sensibiliser le public à la protection de l'environnement et au changement climatique.