Afrique du Sud : les hôpitaux débordés à cause du variant Omicron

En Afrique du Sud, le variant, l'omicron serait à l'origine de la multiplication des cas dans les hôpitaux.

Face à recrudescence, le pays a autorisé l'administration d'une dose de rappel de vaccin anti-Covid Pfizer aux adultes dès l'âge de 18 ans. Cependant, si Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, il provoque des symptômes moins sévères que le variant Delta.

Il est certain qu'Omicron est à l'origine de cette résurgence et il est très probable qu'elle soit hautement transmissible, bien que nous attendions encore certaines données explique le Dr Waasila Jassat qui surveille le taux d'hospitalisations dans les différents hôpitaux sud-africains. Et selon son constat, les infections se sont accrues dans plusieurs grandes villes. En outre, elle reconnaît que le pourcentage d'hospitalisations n'est pas proportionnel aux cas d'infections: a_lors, oui, c'est vrai, le pourcentage d'hospitalisations n'est pas aussi élevé que lors de la vague précédente, mais c'est parce que les cas sont si nombreux. Et pour moi, les hospitalisations continuent de grimper très rapidement."_

Les personnes non vaccinées et les enfants éligibles à la vaccination représentent le plus fort taux des admissions selon le docteur Waassila Jassat : la majorité des admissions concernent des personnes non vaccinées. D'après les pédiatres auxquels nous avons parlé, parmi les enfants admis, les 12 à 18 ans qui sont éligibles ne sont pas tous vaccinés.

Selon l'Autorité de santé sud-africaine, les enfants gravement immunodéprimés âgés de 12 à 17 ans peuvent recevoir une troisième dose au moins 28 jours après leur deuxième dose. Chez les personnes âgées de 18 ans et plus, à administrer au moins six mois après la deuxième dose.