Afrique du Sud : hausse des cas de Covid-19 et des vaccinations

Face à la recrudescence du nombre de cas de contaminations à la Covid-19, l’Afrique du Sud intensifie sa campagne d’immunisation contre le virus en multipliant les foyers de vaccination.

Des séances d’inoculation sont ainsi organisées dans des centres commerciaux et des centres de transports.

A ce jour, les infections nationales ont presque doublé passant de 4373 par jour mardi à 8561 mercredi.

"Nous sommes inquiets de l'augmentation rapide de ces chiffres, et nous voulons y faire face comme si nous étions dans la quatrième vague. Que ce soit déclaré techniquement ou non, c'est ainsi que nous réagissons. Et donc nous réaffectons les lits, nous préparons le système de santé. Nous reprenons les mesures que nous avons prises au cours de la période précédant le pic de la première vague, de la deuxième vague et de la troisième vague. Comme vous le savez, la troisième vague a été beaucoup plus élevée pour nous." a déclaréle Premier ministre de la province de Gauteng, David Makhura.

L’augmentation rapide du nombre de cas depuis l’apparition de la variante Omicron du coronavirus inquiète toutefois, si les tests indiquent que la variante progresse et qu'elle a été détectée dans neuf provinces sud-africaines, les scientifiques ne peuvent pas confirmer combien de nouveaux cas sont de type omicron.

"Il est encore tôt (pour déterminer si la variante omicron comporte une plus grande menace de maladie grave et de décès), et je pense que nous devons réserver notre jugement à ce sujet. En tout cas, à ce stade précoce, les nouvelles semblent prometteuses. La grande majorité des cas de percée de l'infection, en d'autres termes, les personnes qui ont eu une infection malgré la vaccination, sont légers. Notre surveillance hospitalière montre une légère augmentation, mais certainement rien d'aussi spectaculaire que ce que nous avons vu lors des vagues précédentes. ..." a révélé le Professeur Barry Schoub, virologue et chef du comité consultatif ministériel sud-africain sur le COVID-19.

La province du Gauteng, centre économique du pays ainsi que la ville de Johannesburg et la capitale Pretoria concentrent le plus grand nombre de cas soit 70% du nombre total de cas positifs.

La province de Gauteng ayant enregistré au moins 50 000 vaccinations par jour cette semaine.