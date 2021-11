Afrique du Sud : le variant Omicron surcharge les centres de vaccination

Après la découverte jeudi dernier du nouveau variant Omicron en Afrique du-Sud, le Président Ramaphosa a exhorter ses compatriotes à se faire vacciner lors de son allocution samedi.

Depuis la découverte de la nouvelle souche , le centre de vaccination en drive-thru du Cap est surchargé, de nombreux sud-africains ont entrepris de se faire vacciner. Alors que, l'identification d'Omicron coïncide avec une augmentation soudaine des infections à la Covid-19.

Hillary Bertrand, gestionnaire clinique, site de vaccination d’Athlone a précisé "Je pense qu'aujourd'hui, nous avons été beaucoup plus occupés que la semaine dernière. Nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes qui viennent, ce qui est très encourageant. Vendredi, nous avons également vu une petite augmentation, je pense que c'était dû à l'anxiété de la nouvelle variante. Le public a écouté le président et j'espère que c'est le signe que plus de gens viendront se faire vacciner."

Des dizaines de pays, d'Europe et d'Asie, ont imposé des restrictions de voyage à l'Afrique du Sud et certains pays africains choisissent d'adopter la même dynamique. Samedi, le directeur de l'Autorité mauricienne de promotion du tourisme, Arvind Bundhun, a déclaré dans un communiqué que c'était "avec regret" que le gouvernement avait pris la décision de suspendre tous les vols en provenance d'Afrique australe.

L'Angola, qui figure sur la liste noire des pays d'Afrique australe, a suspendu ce week-end tous les vols à destination et en provenance du Mozambique, de la Namibie et de l'Afrique du Sud jusqu'à nouvel ordre.

Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, dont le pays figure également sur la liste noire, a accusé les pays occidentaux d'"afrophobie" pour avoir fermé leurs frontières.

Dans son allocution de samedi, le président Ramaphosa a rappelé aux Sud-Africains que la vaccination est également essentielle au retour de l'activité économique, et à la reprise des voyages mais aussi au redressement des secteurs vulnérables comme le tourisme et l'hôtellerie.