Nobel de littérature : Abdulrazak Gurnah reçoit son prix

C’est lundi à Londres que le prix Nobel de littérature 2021 a reçu sa médaille et son diplôme des mains de l'ambassadrice de Suède.

Première étape, avant la cérémonie prévue à Stockholm, en Suède, le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

C’est des mains du Roi de Suède que le Tanzanien devait recevoir son prix comme le veut la tradition. "Habituellement, vous auriez reçu le prix des mains de Sa Majesté le Roi de Suède. Cependant, cette année, la pandémie nous impose une célébration à distance. Et comme vous ne pouvez pas vous rendre à Stockholm, votre médaille et votre diplôme du prix Nobel vous ont été apportés ici aujourd'hui", a déclaré Mikaela Kumlin Granit, ambassadrice de Suède en Grande-Bretagne.

Abdulrazak Gurnah, 72 ans, a été consacré pour ses récits sur l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique de l’Est et le sort des réfugies. Il est notamment opposé à l’attitude des gouvernements européens face à l’immigration. Le jury avait salué le jury avait salué son "récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents".

Le natif de Zanzibar est le premier auteur d'origine africaine à recevoir le prix Nobel de littérature depuis le Sud-Africain J.M. Coetzee en 2003.

Outre la médaille et le diplôme, le lauréat recevra aussi environ un million d’euros.