La Chine et l'Afrique se fixent de nouvelles ambitions

La Chine a promis mardi d’aider les pays africains à faire face aux conséquences du coronavirus ainsi qu’aux effets du changement climatique. C’était à la clôture du Focac, le Forum sur la coopération sino-africaine organisé à Dakar, au Sénégal.

Pékin a promis notamment au continent, un milliard de doses de vaccins anti-Covid, sous la forme de dons ou de soutien à la production locale, afin de rattraper son retard "vide vaccinal".

" La vaccination progresse dans le monde, mais l'Afrique souffre d'un déficit d'immunité avec un taux de vaccination inférieur au 5e de la moyenne mondiale, c'est une situation extrêmement injuste et déraisonnable, à laquelle nous devons immédiatement mettre fin ", a déclaré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères.

A Dakar, des dirigeants ont appelé à un partenariat davantage équilibré avec Pékin et une relation. Alors même que les échanges entre les deux parties font débat.

" La coopération entre la Chine et l'Afrique est une coopération dynamique voulue et acceptée par tous nos États et partagée par nos peuples respectifs. Cela signifie ensuite que nous, les gouvernements africains et chinois, sommes conscients de notre responsabilité, le FOCAC étant notre bien commun, de persévérer, de continuer à approfondir, à élargir cette coopération.", a déclaré Aissata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal.

Santé, numérique et sécurité, tels sont entre autres, les axes de coopération annoncés par le président chinois. Xi Jinping a aussi promis une annulation de la dette des pays africains. La Chine va aussi affecter au continent, 10 millions de dollars en provenance du FMI.