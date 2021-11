RDC : 3e édition des championnats de basket-fauteuil à Goma

Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, abrite depuis dimanche, la 3 édition des championnat nationaux hommes et dames de Basketball en fauteuil roulant de la République démocratique du Congo.

Cinq équipes en version féminine et cinq autres, chez les messieurs prennent part à la compétition. Des équipes venues de cinq provinces du pays. La RDC entend à travers le handisport favoriser l’insertion sociale de sa population vivant avec handicap.

'' Le fait de pratiquer le sport donnera une certaine ouverture d’esprit à nos amis en situation de handicap. Le fait pour eux d'être par exemple ici aujourd'hui avec ces quelques autres personnalités venues participer et les acclamer et cela constitue déjà un facteur important facilitant leur inclusion sociale'', explique Betty Mabenza, présidente du comité national paralympique congolais.

Et en la matière, le pays semble avoir fait des progrès. Rosette LWINA est un exemple vivant. La Congolaise était aux Jeux olympiques de TOKYO où elle a sur le plan mondial occupé la onzième place et la quatrième sur le plan continental.

'' La première des choses que les amis en même situation que moi doivent comprendre qu'être handicapées n'est pas la fin du monde. Il faut juste qu'ils s'acceptassent tel qu'ils sont. Je suis aujourd'hui reconnue sur le plan mondial grâce à mon handicap. Prenez courage et venez pratiquer les sports avec nous et vous aurez aussi plusieurs avantages et opportunités. ", a déclaré l’athlète.

Clap de fin de la compétition vendredi.