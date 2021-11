Egypte : "'l'allée des béliers" dévoilée à Karnak

Une route bordée de centaines de statues de sphinx à tête de bélier a été dévoilée au public en Egypte. Datant de plus de 3000 ans, ces statues forment une voie pavée entre les temples de Karnak et de Louxor.

Elle est surnommée la "route des béliers".

Récemment restaurée, la nouvelle version de cette promenade antique de la ville de Louxor, a donc été présentée lors d’une cérémonie nocturne ouverte par le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

" La " route des béliers " était totalement ensevelie sous la poussière, elle relie les temples de Karnak et de Louxor, toutes ses statues étaient enterrées. Elle a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration, qui s'est poursuivi sous la direction de l'actuel ministre des Antiquités, Khaled Anany, et de Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Maintenant, nous avons plus de 1 000 statues dont certaines sont sans tête." a déclaréZahi Hawas, égyptologue égyptien.

Egalement connue sous le nom d’avenue des sphinx, cette ancienne allée était empruntée par les pèlerins pour visiter les temples et rendre hommage à leurs divinités.

La route antique de Louxor se trouve sur les rives du Nil et s'étend sur plusieurs kilomètres et fait l'objet de fouilles depuis plus de 50 ans.

"Nous continuons toujours les travaux de fouilles tous les jours et nous menons des travaux de restauration de toutes les têtes de sphinx qui ont été trouvées, afin qu'elles puissent être remises dans leur corps d'origine." a ditle secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, Mustafa Waziri.

Dans les prochains mois, le pays devrait inaugurer une autre nouvelle vitrine, le Grand Musée égyptien, près des pyramides de Gizeh au Caire.

La rénovation de la route des béliers était le dernier projet gouvernemental entrepris pour mettre en valeur les trésors archéologiques du pays et relancer le tourisme.