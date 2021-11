Une exposition d'art contemporain met l'Egypte antique à l'honneur

Encore est toujours source d’inspiration l’Egypte ancienne continue de fasciner les générations.

Cette année l’exposition d’art internationale Forever is Now a choisi de se focaliser sur l’influence de la culture égyptienne à travers l’histoire.

L'exposition organisée par Art d'Egypte a lieu en plein cœur des pyramides de Gizeh, une première en 4 500 d'histoires.

Au sein de l'exposition en hommage à l'Egypte antique plusieurs formes d'art sont au rendez-vous notamment des œuvres, sculptures et installations d’artistes égyptiens mais aussi venant d'artistes internationaux.

"Le projet est l'idée que pendant un moment vous verrez les pyramides un peu différemment, comme ci le sommet de la pyramide flottait et comme tout anamorphique, vous __oyez d'un point de vue, c'est l'isolation, et il est visible à toute personne qui vient ici, mais vous devez vous aligner pour engager le spectateur à réellement le photographier."

"Oui, c'est la première exposition d'art contemporain dans les pyramides donc c'est vraiment spécial d'en faire partie, ma pièce est très significative car elle parle essentiellement d'unité, elle parle du langage géométrique universel, l'ensemble du dôme et de l'ellipse fait partie de l'histoire égyptienne en termes d'utilisation de l'or et de l'utilisation du 3e œil, l'œil de "Raa" et de connexion avec l'univers." a précisé Gisela Colon, sculpteure américaine.

Le chanteur-rappeur américain Pharrell Williams, présent lors de l’exposition n'as pas caché son excitation. "Montrez-moi un autre endroit sur la planète qui est configuré de cette façon, c'est super magique, c'est un tel plaisir pour moi d'être ici avec ma famille, d'être ici pour soutenir l'un des plus grands artistes à mon avis de toute une vie, JR, tout droit sorti de Paris, franchement il n'y a rien de mieux. Nous avons pu admirer le coucher du soleil ici." a t-il déclaré.

Une création se démarque, celle du Français JR avec son oeuvre trompe l’œil XXL, constitué d’un panneau d’acier en noir et blanc représentant une main sortant de terre.