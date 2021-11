Ethiopie : manifestation contre '' l'ingérence étrangère''

Alors que la menace plane sur leur capitale, des éthiopiens dénoncent désormais la collusion présumée entre les rebelles tigréens et des puissances étrangères. Jeudi, des milliers de manifestants étaient devant les ambassades américaines et britanniques à Addis-Abeba.

‘’Je suis ici pour protester contre les atrocités étrangères qui ont été planifiées pour démanteler la souveraineté de l'Éthiopie. Comme nous le savons tous, la quasi-totalité, je peux dire 99,9 % des Éthiopiens travaillent ensemble pour leur survie. Nous, les Éthiopiens, étions le symbole ou le phare de l'Afrique, car nous n'avons jamais été une nation colonisée.", a déclaré Worku Taddess, un manifestant.

Un soutien populaire pour le gouvernement, alors que son chef est annoncé sur le front. Le média d'Etat éthiopien Fana Broadcasting Corporate a rapporté mercredi qu’Abiy Ahmed "mène maintenant la contre-offensive" et "dirige le champ de bataille depuis hier", affirmant qu'à Addis Abeba le vice-Premier ministre Demeke Mekonnen gère désormais les "affaires courantes". Le Premier ministre éthiopien est un ancien opérateur radio de l'armée devenu lieutenant-colonel.

Dans le pays, des populations appellent au respect de sa légitimité.

"Mon message est que l'administration Biden doit réviser sa politique étrangère contre la Corne de l'Afrique, et l'administration Abiy. Le Docteur Abiy a été élu par la quasi-majorité de la société éthiopienne, son gouvernement est légitime et le gouvernement américain doit reconnaître l'administration Abiy, lui accorder l'attention nécessaire et se ranger de son côté. ", a expliqué Anteneh Asefa, un manifestant.

Des pays occidentaux, craignant des combats éventuels dans la capitale éthiopienne, ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays. La France a rejoint cette semaine la liste de pays exhortant leurs citoyens à quitter l'Ethiopie à bord de vols commerciaux. Un mail envoyé aux ressortissants français annonce qu'un vol charter à destination de Paris partira dimanche.