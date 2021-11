Ethiopie : Haile Gebrselassie sur la ligne de front ?

Il a défendu les couleurs de son pays sur les pistes d’athlétisme, Haile Gebrselassie a annoncé son intention de prendre les armes face à l’avancée des rebelles tigréens. La star éthiopienne met notamment en avant, son expérience au sein des forces de police éthiopiennes.

"Je suis un major, d'ailleurs. Je suis major dans la police, c'est pourquoi ne soyez pas surpris si je tiens une arme parce que j'en ai déjà une.", a expliqué Haile Gebrselassie, double champion olympique éthiopien

Plusieurs Éthiopiens ont rejoint les rangs des forces de défense. Répondant ainsi à l’appel de leur Premier ministre. Aby Ahmed annoncé sur la ligne de front. Des populations qui s’interrogent aussi sur l’attitude de certains pays occidentaux.

" Nous, Éthiopiens, avons des relations avec le monde entier, avec les Américains depuis plus de 100 ans, avec l'Allemagne depuis plus de 100 ans, avec la France depuis plus de 100 ans - avec de nombreux pays depuis plus de 100 ans. Bon, maintenant que l'Éthiopie a un problème, comment pouvez-vous simplement dire "quittez le pays dès que possible, quittez-les", Haile Gebrselassie.

Gebrselassie est considéré comme le plus grand coureur de fond de tous les temps, après avoir remporté des compétitions majeures sur des distances allant de 1 500 mètres au marathon.