Afrique du Sud : à Soweto, l'haltérophilie a le vent en poupe

Dans cette salle de sport du quartier de Soweto à Johannesbourg, l’haltérophilie a le vent en poupe. Une discipline qui est aussi de plus en plus populaire dans le reste de la ville.

Désormais, il est courant de voir des enfants dans les townships participer à ce sport qui jusqu’ici n’était pas répandu. Il était, en effet, victime de nombreux préjugés, et était vu comme un sport destiné aux classes plus aisées du pays.

"Je dirais que comme la plupart des sports, ils pensent que c'est un sport de blanc alors que ce n'est pas le cas. Tous les sports peuvent être pratiqués par tout le monde et c'est pourquoi nous l'avons commencé. Nous avons remarqué que la plupart des gens pensaient que c'était un sport de riches donc nous l'avons amené ici parce que les fondamentaux comme la discipline et le travail acharné font partie des valeurs d'un haltérophile. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas appliquer cela à Soweto. C’est un travail acharné pour les entraîneurs et les athlètes", explique Lesego Mogotsi, entraîneur sportif.

À 18 ans, cette jeune fille est passionnée d’haltérophilie depuis quelques mois seulement. Ici, le sport est pratiqué en majorité par des hommes. Mais au-delà de la pratique sportive, ce sont les qualités humaines qu’il aide à développer qui séduisent.