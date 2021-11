Les enfants soldats victimes de violences sexuelles, selon l'UNICEF

Prisonniers des conflits, les enfants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont les plus recrutés par les groupes armés et comptent également le plus grand nombre de victimes de violences sexuelles, indique un rapport publié mardi par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Depuis cinq ans, la région connaît une recrudescence des conflits dans lesquels plus de 21 000 enfants ont été recrutés par les forces gouvernementales et les groupes armés, indique le rapport. En outre, plus de 2 200 enfants de la région ont été victimes de violences sexuelles depuis 2016. Plus de 3 500 enfants ont été enlevés, ce qui en fait la région où le nombre d'enlèvements est le deuxième plus élevé au monde.

"Les chiffres et les tendances sont extrêmement préoccupants pour les générations actuelles et futures d'enfants", déclare Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF. "Non seulement les violations graves contre les enfants perpétrées par les parties aux conflits n'ont pas cessé à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais nous avons même constaté un pic au cours des cinq dernières années, avec une augmentation de 50% du nombre total de violations graves."

Système de surveillance

Depuis 2005, date à laquelle l'ONU a mis en place un système de surveillance et de communication des violations graves à l'encontre des enfants, telles que le recrutement, les enlèvements, les viols et les attaques contre des écoles et des hôpitaux, une violation sur quatre dans le monde a été commise en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Dans les pays touchés par des conflits tels que le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Mali, la Mauritanie et le Niger, la violence a eu des conséquences humanitaires dévastatrices pour les enfants et les communautés, et la pandémie a exacerbé la situation.

Aide humanitaire

Plus de 57 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire, un nombre qui a doublé depuis l'année dernière en raison des conflits et de la pandémie de Covid-19. Si certains pays constituent une source de préoccupation depuis près de dix ans ou plus, trois nouvelles zones sont concernées : le Burkina Faso, le Cameroun et les pays entourant le lac Tchad, selon le rapport annuel des Nations unies sur les enfants et les conflits armés.

Le conflit dans les quatre pays qui chevauchent le bassin du lac Tchad - Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria - a déplacé quelque trois millions de personnes et au Burkina Faso, où une insurrection djihadiste a fait des milliers de morts, le recrutement d'enfants a été multiplié au moins par cinq cette année, contre quatre cas documentés pour toute l'année dernière, selon un rapport non publié.

Lors d'une attaque meurtrière en juin dans la région du Sahel, où au moins 160 personnes ont été tuées, des enfants ont été vus aux côtés de djihadistes, scandant "Allah Akbar" (Dieu est grand en arabe) alors qu'ils brûlaient des maisons.

"Violences insupportables"

Les enfants associés aux groupes armés sont souvent exposés à des "niveaux de violence insupportables", leur recrutement pouvant être précédé et suivi d'autres violations telles que les enlèvements, les violences sexuelles, et le meurtre et la mutilation d'enfants, avance Virginia Gamba, représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.

L'ONU demande aux parties au conflit de prévenir et de mettre fin aux violations contre les enfants et de faire en sorte que les auteurs en soient tenus responsables. Elle exhorte les groupes d'aide à documenter davantage les violations et à s'efforcer de les prévenir et d'y répondre.

L'UNICEF déclare avoir besoin de plus de 92 millions de dollars pour protéger les enfants dans les situations d'urgence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.