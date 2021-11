La Libye prête à construire une centrale solaire avec Total

La Libye va construire une centrale solaire avec Total Energies.

Mohamed Oun, ministre libyen du pétrole et du gaz a annoncé son intention lors du lancement du Sommet de l'énergie et de l'économie de la Libye à Tripoli; après une rencontre avec la délégation de la multinationale française Total Energies, spécialisée dans le domaine des panneaux solaires et des énergies alternatives.

"Nous cherchons à encourager l'investissement des richesses pétrolières, leur bonne exploitation et leur développement, ainsi que l'augmentation de la capacité de production pour augmenter la production et compenser la perte de production due au déclin naturel. Cela passera par le forage de développement et l'augmentation de la production de pétrole à 2,1 millions de barils par jour." a déclaré Mohamed Oun, ministre libyen du pétrole et du gaz.

Le Sommet de l'économie et de l'énergie de Libye 2021, a été le premier événement international sur l'énergie organisé dans le pays depuis près de dix ans.

L’occasion de discuter des questions de sécurité énergétique, des moyens de résoudre les crises existantes et de fournir des solutions pour développer le secteur.

"L'état de la Libye est devenu sûr, et il est devenu possible de faire revenir les entreprises qui y travaillaient, notamment les entreprises de services, que ce soit dans le secteur pétrolier ou dans le domaine des infrastructures ou dans divers projets. En fait, nous avons remarqué depuis le début du travail du gouvernement d'unité nationale que de nombreuses entreprises sont revenues et maintenant, elles construisent des stations d'électricité et construisent des routes, en particulier le deuxième périphérique et de nombreuses autres routes dans tout l'État libyen." a ajouté le ministre libyen.

Approuvé par le gouvernement d'unité nationale et soutenu par la National Oil Corporation et le ministère libyen du pétrole et du gaz, ce sommet vise à faire progresser les capitaux, les technologies et l'expertise étrangers dans le secteur énergétique en plein essor du pays.