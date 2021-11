Bongeziwe Mabandla chante le blues sud-africain

Des sonorités de guitare folk et des paroles émouvantes, le chanteur-compositeur Bongeziwe Mabandla incarne le nouveau blues sud-africain.

Nommé pour un South African Music Award en 2018, le petit garçon qui a grandi dans les collines sud-africaines puise son inspiration dans l’héritage du maskandi.

Un style de musique Zulu que les ouvriers migrants du temps de l’apartheid chantaient dans les mines.

Ils fredonnaient ainsi leur solitude et les difficultés de la vie quotidienne.

Avec ce blues zulu comme base, Mabandla a également complété son répertoire grâce à d’autres artistes modernes.

"Je suis influencé par des artistes comme Tracy Chapman et Lauryn Hill, qui ont ce style d'écriture. Il a donc toujours été important pour moi de faire de la musique qui soit vraiment véridique, et je pense que la façon la plus simple d'être authentique en musique est d'écrire sa propre vérité." s'est confié le chanteur et auteur-compositeur sud-africain.

Mabandla a gagné en popularité dans son pays mais aussi à l’étranger ou il se produit dans des festivals.

Accompagné de sa guitare et d’un batteur sur scène, il chante des chansons d’amour dans sa langue natale, le Xhosa. Pour lui garder sa culture et s’aimer soi-même est une forme de militantisme.

Son dernier album est intitulé "limini", "les jours" en Français.

La chanson « Zange » parle vraiment de la façon dont l'amour peut vous changer, "Zange" signifie "jamais", et le refrain dit "je n'ai plus jamais été le même, je suis devenu une autre personne depuis ce moment" et c'est juste, quand l'amour vous touche à ce point on peut avoir l'impression d'être une personne différente, et cela peut rendre votre vision de la vie très différente."

S’il a découvert la guitare enfant dans le Cap-Oriental, une province ou existe une tradition musicale et littéraire, Bongeziwe Mabandla part pour Johannesburg pour développer sa carrière.

C’est en 2012 qu’il arrive sur la scène afro-folk avec son premier album Umlilo.

Si tout le monde ne comprend pas le Xhosa, sa voix parvient à transmettre les émotions, la blessure et les sentiments éprouvés en amour.