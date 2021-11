RDC : le volcan Nyamuragira menace d'entrer en éruption

Les experts de l'observatoire volcanologique de Goma dans l'est de la RDC alertent sur une possible éruption du volcan Nyamuragira, mais a priori sans danger pour les habitations.

Le Nyamuragira est situé dans l'extrême est de la RDC proche de la frontière rwandaise. Il est entouré par la ville de Burungu au nord-ouest, et le volcan Nyiragongo au sud-est.

Selon les experts, le volcan demeure actif et une éruption pourrait intervenir à l'intérieur du cratère dans une brève échéance, et en cas de dégâts majeurs, souligne l'OVG, une éruption du Nyamuragira pourrait se traduire par un panache de fumée, qui se dirigerait vers les zones habitées et pourrait rendre le trafic aérien difficile dans la région.

Toutefois, la pluie qui traverserait le gaz volcanique serait plus acide pouvant avoir des conséquences sur la santé. Les précédentes éruptions externes se sont dirigées dans le parc des Virunga. La dernière éruption du Nyamurigira date de 2011 et le volcan connaît depuis 2014 une activité interne.

La dernière éruption volcanique observée dans l'est de la RDC avait coûté la vie à plusieurs personnes. Le 22 mai dernier, les coulées de lave provenant de Nyirangongo avaient fait 32 morts et détruit plusieurs maisons et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes. La plupart ont retrouvé leurs biens et pu reprendre leur vie d'avant, d'autres pas.

Certains scientifiques de l'OVG notent qu'une coupure d'internet d'octobre 2020 à avril 2021, due à la fin d'un financement de la Banque mondiale, a empêché pendant cette période une collecte en temps réel de données enregistrées par les capteurs placés sur le volcan, si bien que l'historique manquait quand des signaux d'alerte ont été perçus en mai.

Moins de quatre mois après la lave était réapparue dans le cratère, une bonne nouvelle selon l'OVG signe que le volcan a trouvé le moyen de respirer.