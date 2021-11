Brésil : des couturières défilent à la Fashion Week de Sao Paulo

Pour cette 52ème édition, les influenceurs, les passionnés de mode mais aussi le maire Ricardo Nunes et d'autres autorités de la ville de São Paulo, ont assisté à un spectacle innovant.

Mercredi, des couturières et couturiers ont été sur le devant de la scène et ont défilé vêtus du modèle qu’elles et ils ont confectionné. Une belle façon de faire honneur à l’un des maillons de cette immense chaîne de production.

C’est dans le cadre du projet social Cria Costura, que ces 20 femmes et 2 hommes ont ouvert cette deuxième journée de la Semaine de la Mode Sao Paulo.

Issus de Cidade Tirandentes, un quartier défavorisé de la ville, les participants ont reçu une formation professionnelle de dix semaines pour approfondir leurs compétences et créer leur modèle.

La périphérie est au cœur de la mode. La SPFW et l'Institut national de la mode et du design (@institutoinmod), en partenariat avec la mairie de São Paulo, ont développé le projet Cria Cultura.

"Je pense que c'est merveilleux parce que les gens connaissent généralement le styliste, le designer, mais personne ne connaît la couturière, c'est la personne en bout de chaîne, donc pour moi c'est un honneur." s'est confiéeRosangela De Moraes, couturière.

_"Il est nécessaire que les couturières apprennent et puissent être ici dans le monde de la mode, parce que la Fashion Week est quelque chose qui s'étend dans le monde entier et nous savons que les portes s'ouvrent pour chacune d'entre nous." _a déclaré Doralis Dos Santos, couturière qui a été contrainte de fermer son magasin de location de robes de mariée lorsque la pandémie a commencé.

Travaillant sur des techniques comme le design, le modelage et le processus de production, le programme a également mis la lumière sur une méthodologie durable visant à réduire la quantité de déchets textiles.

L’initiative a été parrainée par l'Institut national de la mode et du design (In-Mod), la Sao Paulo Fashion Week et la ville de São Paulo.

La semaine de la mode de Sao Paulo a débuté mardi par un défilé de mode à la Pinacoteca paulista, et se poursuivra jusqu'à dimanche prochain avec un programme de 27 expositions en face à face et 24 expositions virtuelles de plus de 50 marques.