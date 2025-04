Iran : Pezeshkian fait l'éloge des soldats lors de la Journée de l'armée

L'armée régulière iranienne a organisé un défilé annuel vendredi pour célébrer la journée nationale de l'armée.

Cette journée célèbre l'armée régulière de l'Iran, et non ses gardiens de la révolution paramilitaires, dont les forces expéditionnaires opèrent dans l'ensemble du Moyen-Orient et aident les milices alliées à l'Iran, comme le Hezbollah libanais.

Le président Masoud Pezeshkian a fait l'éloge des forces armées pour leurs progrès technologiques. Le chef d’état s’est exprimé à l’occasion du défilé de l’armée régulière iranienne célébrant la journée nationale de l’armée.

"Dans l'air, sur terre et en mer, avec des drones et d'autres équipements nécessaires auxquels l'ennemi n'a même pas pensé, nos forces militaires ont réussi à acquérir la technologie nécessaire", a déclaré Masoud Pezeshkian, président de l'Iran.

Les responsables iraniens avertissent de plus en plus qu'ils pourraient se doter d'une arme nucléaire avec leur stock d'uranium enrichi à un niveau proche de celui d'une arme de guerre.

M. Pezeshkian s'est abstenu de tout commentaire sur les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que sur le programme nucléaire de ce pays, signe de prudence à l'approche des pourparlers à fort enjeu qui doivent reprendre samedi à Rome.

Les enjeux de ces négociations ne pourraient être plus élevés pour les deux nations qui se rapprochent d'un demi-siècle d'inimitié.

Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de déclencher des frappes aériennes visant le programme nucléaire iranien si un accord n'était pas conclu.