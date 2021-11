Qatar 2022 : les Lions Indomptables ont rugi

Juste après le coup de sifflet final, c’est la joie, la liesse, la libération. Les joueurs camerounais convergent vers le public pour célébrer une victoire capitale contre la Côte d’Ivoire (1-0). Le but de Karl Toko Ekambi propulse les Lions Indomptables au dernier tour qualificatif pour la coupe du monde 2022.

«C’est une fierté d’avoir une qualification chez nous au Cameroun, raconte ce supporter dans les tribunes. On a joué sur une mauvaise pelouse chez eux, mais on les a battus dans notre nouveau stade.»

Au stade du Japoma, la joie est à son comble, la pelouse est envahie. Côté ivoirien, on reste fair-play.

«C’était le combat de l’année, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, ce n’est pas un match facile. C’est depuis 2006 qu’on sait que chaque rencontre est un derby, mais on aura un autre changement mais cette fois à cause la CAN. Les ivoiriens ne se sont pas découragés nous savons que nous sommes éliminés.»

Le coach ivoirien Patrice Beaumelle quant à lui évoque un match de haut niveau même s’il ne s’attendait pas à ce résultat.

«Je vous le dit ce soir, j’aurai aimé venir devant vous si j’avais perdu en disant : "OK rien à dire ils sont les meilleurs". J’ai vu un match de très haut niveau, équilibré et cela s’est joué à pas grand-chose. Après j’entends dire que vous êtes contents, mais moi je regarde dans le sport de haut niveau. Je n’ai pas à rougir de ce qu’on a fait, cela s’est joué sur des détails. Ce soir ça n’a pas tourné en notre faveur mais je ne veux pas m’arrêter là."

Le Cameroun devra attendre le 18 décembre prochain pour connaître son adversaire sur la route du Qatar.