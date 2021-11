Covid-19, énergies renouvelables, sécurité : Blinken continue sa tournée

Le secrétaire général américain Antony Blinken a rencontré à Nairobi la ministre des Affaires Etrangères Raychelle Omamo. Lors de cette visite, le diplomate américain souhaite rehausser la côte de Washington en tant qu'acteur d'initiatives régionales et internationales, visant a restaurer la paix, à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme.

"Le Kenya est un modèle d'investissement dans les énergies renouvelables, qui fournissent aujourd'hui 90 % de l'électricité de ce pays", a déclaré le diplomate américain. "Et le Kenya est l'un des rares pays au monde à avoir fixé un objectif de 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030. C'est ça le leadership."

La question des vaccins contre le Covid-19 a également été abordée. Les Etats-Unis sont le seul pays du G7 encore capable de respecter les doses qu'ils s'étaient engagées à fournir d'ici à la fin de 2021. Le groupe avait convenu de partager 566 millions de doses.

"Nous travaillons avec l'Union africaine, avec le CDC africain, avec les Kovács pour rendre les vaccins Covid-19 disponibles sur tout le continent. Nous avons fourni plus de 50 millions de doses à 43 pays africains, dont près de quatre millions de doses ici au Kenya", continue Antony Blinken.

"Et nous avons également donné plus de 1,9 milliards de dollars pour couvrir l'assistance connexe à travers l'Afrique afin de répondre aux besoins sanitaires et humanitaires, dont 76 millions de dollars au Kenya. Et nous avons fait cela sans aucune condition politique".

La visite du représentant américain continuera au Nigeria. Les états unis étant un partenaire stratégique, Antony Blinken devrait discuter avec le gouvernement fédéral sur les violations présumées des droits de l'homme, l'insécurité, la corruption et les menaces à la démocratie du pays, en vue des élections générales prévues en 2023.