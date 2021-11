RDC : à Goma, des jeunes filles à l'assaut du slam

Initier des jeunes congolaises à la poésie et au slam... C’est l’objectif de l’atelier organisé par le collectif "Goma Slam Session" pendant qutre jours à l'Institut français de la capitale du Nord-Kivu.

A travers le "slam au Féminin", le collectif veut donner la parole aux jeunes filles, et leur offrir une tribune d'expression dans une société où elles sont encore trop souvent réduites au silence.

‘’Le slam me permettra de montrer au public et de montrer également à nos dirigeants par exemple comment la situation se passe, comment les choses se passent dans nos communautés, comment les gens sont en train de souffrir par l’insécurité, par manque d'eau, par la carence même des aliments et tout ce qui va avec, donc je plaide pour ces gens, je plaide pour tout le monde à travers le Slam." a déclaré Feza Eliane , slameuse au sein du collectif ‘’Goma slam session’’.

Une dizaine de jeunes filles sont à la manœuvre. A leur tour, elles animent des ateliers au profit d'autres jeunes filles qui leur ressemblent.

Des séances animées une slameuse Belgo-Burundaise engagée pour la question de l'émancipation de la femme.

'' On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus d’hommes, des garçons qui vont sur la scène est que souvent les événements Slam manquent des femmes qui vont prendre la parole. Quelque chose qu'on remarque dans le monde, on a fait la même chose en Belgique, ce que quand on permet aux femmes de s’entraîner, d’exercer entre elles après elles ont le courage, la force d'oser aller dans la scène mixte avec les garçons ou osé se produire devant le public '' Joy Kayaga, slameuse Belgo-Burundaise

Le collectif 'Goma Slam'' Session a également lancé un programme de Slam à l'école. But de la manœuvre, aider la couche féminine congolaise à s’approprier ce genre considéré comme l’apanage des hommes.