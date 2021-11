Ethiopie : pénurie de nourriture et de carburant au Tigré

La capitale de la région du Tigré, en proie à des conflits, souffre de pénuries de nourriture et de carburant alors que le blocus du gouvernement éthiopien se poursuit.

Autrefois une ville animée dotée d'une économie commerciale viable, il n'y a pratiquement plus de carburant pour les transports et la pénurie de nourriture et d'autres biens sur le marché a fait grimper les prix au-delà de la portée de la plupart des habitants.

Seules quelques voitures peuvent circuler dans les rues du centre-ville de Mekele.

Ces rues étaient autrefois encombrées de convois de travailleurs humanitaires, de camions, de bus publics et de piétons vaquant à leurs occupations quotidiennes.

Aujourd'hui, c'est pratiquement une ville fantôme.

L'Éthiopie est enclavée et dépend des pays voisins pour son carburant, ses exportations et ses importations. Mais la région du Tigré n'est pas seulement enclavée, elle est aussi soumise à un blocus.

Les barrages routiers empêchent la plupart des échanges commerciaux d'entrer dans le Tigré. Le carburant n'est plus disponible. "Nous sommes assis sans rien faire ici. Il n'y a pas d'approvisionnement en carburant. Tout est fermé", a déclaré Yemane Teka, un employé d'une station-service.

Les camions qui transportaient des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de Mekele et de la région sont garés sous le soleil brûlant. Ils n'ont pas bougé depuis au moins deux mois en raison de la pénurie de carburant mais aussi du blocus.

"Toutes les stations-service du Tigré sont fermées à cause de la pénurie d'essence et nos camions ne peuvent pas circuler", a déclaré Teklay Tadele, un chauffeur routier.

En dehors du Tigré, les soldats du gouvernement éthiopien et leurs milices alliées ont mis en place de nombreux barrages routiers, empêchant la plupart des marchandises d'entrer ou de sortir. Les prix et l'inflation ont grimpé en flèche alors que les revenus diminuent et que l'offre de tout, de la nourriture aux articles ménagers quotidiens, se fait de plus en plus rare.

"Nous vendons deux fois plus cher qu'avant. Nous vendons deux fois plus cher qu'avant, et nous sommes à court d'approvisionnement. Il n'y a pas du tout d'approvisionnement supplémentaire, même si nous payons un prix élevé pour cela", a déclaré Birtat Tesfaye, un propriétaire de magasin local.