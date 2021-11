Soudan : vers le retour de la transition démocratique ?

Les nouvelles autorités soudanaises tentent de rassurer l'opinion nationale et internationale depuis le renversement du Premier ministre, Abdallah Hamdok.

Mercredi, le ministre des Finances Gibril Ibrahim, très optimiste a fait le point de la situation économique et politique. Selon lui, des négociations entre toutes les forces vives du pays sont en cours, même si pour l'heure il est trop tôt de parler de progrès a-t-il ajouté.

"Je crois que nous sommes sur la voie d'une transition progressive vers une stabilité générale dans le pays et il y a des négociations approfondies pour restructurer le conseil souverain ainsi que des efforts considérables pour désigner un Premier ministre et le système judiciaire et, si tout va bien, les choses seront sur la bonne voie".

Samedi, des dizaines de personnes étaient descendues dans la rue dans la capitale soudanaise pour dénoncer la chute du Premier ministre pendant ce temps, les manifestants pro-militaires ont suspendu leur sit-in. Devant cette impasse, le ministre des Finances tente d'apaiser les Soudanais, il promet un retour de la transition démocratique et l'organisation de prochaines élections.

"La formation d'un gouvernement nécessite de larges négociations, surtout après avoir entendu le général Burhan (Abdel-Fattah Burhan) parler de sa volonté de former un gouvernement qui représente toutes les provinces du Soudan et que les personnes qui représentent ces provinces doivent être acceptées par leur peuple, donc cela nécessite plus de négociations. Mais maintenant, le Premier ministre doit être désigné afin de former le gouvernement.

Pendant que les efforts de médiation sont encore à Khartoum pour trouver une issue à la crise, le sort du Premier ministre Hamdok est encore incertain. L'envoyé de l'ONU sur place n'a pas donné de détails sa situation encore moins sur les exigences ou les conditions posées par le nouveau régime.