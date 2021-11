Nigeria : des jeunes investissent en Bourse grâce à des applis mobiles

Une nouvelle génération d’investisseurs fleurie au Nigéria. Jeunes et ambitieux membres de la génération Z, ils se sont armés d’applications mobiles qui rendent les marchés boursiers plus accessibles que jamais.

Qu’il s’agisse de Risevest ou de Bamboo, ces applications locales permettent à tous de pouvoir se constituer un portefeuille d'investissements diversifié.

" Vous pouvez vous lancer, ouvrir votre compte et commencer à trader en moins de 10 minutes. C'est la même chose avec plusieurs autres applications de ce type. Elles vous facilitent donc la tâche. Et encore une fois, surtout pour les crypto-monnaies, vous pouvez facilement faire des transactions, vous pouvez facilement faire des transactions à l'étranger. Donc, au lieu d'aller à la banque, puis de faire la queue, ils disent peut-être que vous voulez un compte domiciliaire, au lieu de tout cela, il suffit d'obtenir un échange de crypto-monnaies, de l'ouvrir, de commencer à utiliser USDT et vous pouvez envoyer de l'argent partout." a déclaréDahunsi Oyedele, investisseur nigérian.

Alors que la monnaie nigériane le Naira faiblit, le coût de la vie lui est monté en flèche. Ce qui a mis une pression supplémentaire sur les jeunes pour qu'ils gagnent de l'argent.

Officiellement lancée le 25 octobre dernier, la monnaie virtuelle le eNaira peut potentiellement avoir des difficultés à trouver des clients dans un pays où les habitants paient habituellement en espèces et où l’accessibilité à internet est instable.

"Ce n'est pas très utile au Nigeria (eNaira, la nouvelle monnaie numérique du Nigeria) parce qu'une CBDC (monnaies numériques soutenues par la banque centrale, ndlr) doit fonctionner sur une infrastructure internet et dans un pays où à peine un peu plus de la moitié de la population a accès à un internet stable, alors votre CBDC ne va pas être utile. " a ajoutéDahunsi Oyedele, investisseur nigérian.

En Inde en particulier, la révolution de l'investissement a été favorisée par l'essor des comptes "demat" - des comptes électroniques faciles à ouvrir pour détenir des titres financiers, actions ou dettes.

" Et ces applis nous ont rendu assez amis avec les marchés. Nous pouvons facilement acheter et vendre des actions et faire du commerce sans aucun problème majeur. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de problèmes techniques et quand on fait du trading, on doit exécuter au bon moment pour ne pas manquer le mouvement, n'est-ce pas ? Donc toutes ces applications font du trading un voyage heureux, je dois dire." s'est confiéIshan Srivastava, étudiant universitaire à Mumbai en Inde.

Si elles ont démocratisé l’accès aux marchés, les applications de trading pourraient aussi faciliter la tâche de jeunes investisseurs inexpérimentés, plus susceptibles de commettre des erreurs.