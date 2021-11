COP26 : des athlètes plaident pour une planète saine

Une vidéo pour appeler les dirigeants du monde à créer une planète saine, c’est ce à quoi se sont attelés plus de 50 athlètes olympiques et paralympiques de plus de 45 pays alors l’avenir du climat se joue à Glasgow, en Ecosse.

Le champion de tennis Andy Murray, le Kenyan Eliud Kipchoge, double champion olympique et détenteur du record du marathon, et le basketteur espagnol Paul Gasol, triple médaillé olympique, notamment figurent dans cet enregistrement appelé ‘’Chers dirigeants du monde’’.

Ils espèrent que ce sentiment qui met en évidence la volonté des athlètes du monde entier d'être les meilleurs, fera comprendre aux puissances mondiales la nécessité d'utiliser leur détermination et leurs compétences pour préserver et protéger la planète.

Des voix abondent dans le même sens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi la conférence climat COP26 à "sauver l'humanité" face au changement climatique, pour cesser de creuser "nos propres tombes".

"Il est temps de dire assez", a déclaré le chef de l'ONU en s'adressant aux dizaines de dirigeants mondiaux réunis à Glasgow dans le cadre de la COP26.

"_Assez de brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. Assez de brûler et forer et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombe_s", a-t-il dénoncé.