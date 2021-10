Afrique du Sud : incendie meurtrier près d'une raffinerie à Durban

Au moins deux personnes sont décédées dans un incendie à Durban en Afrique du Sud dimanche. Le porte-parole des services médiaux a déclaré que l'incendie avait commencé vers 3 h du matin aux abords d'une raffinerie de carburant Transnet à Jacobs.

Maîtrisé quelques heures plus tard, les équipes ont pu procéder aux évacuations. Plusieurs personnes sont sous surveillance pour avoir inhalé de la fumée.

La zone détruite par les flammes comprend des bâtiments commerciaux. Toujours selon le porte-parole, des personnes pourraient avoir trafiqué la conduite de carburant de la raffinerie.

Pour la société pétrolière Transnet, l'incendie se serait déclaré lors d'une tentative de vol de carburant. L'entreprise affirme faire régulièrement l'objet de vol de pétrole sur ses infrastructures au cours des deux dernières années.

La cause exacte de l'incendie n'est pas clairement établie et fait toujours l'objet d'une enquête par la police et les services d'urgence.