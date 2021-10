Covid-19 : Moderna promet jusqu'à 110 millions de vaccins à l'Afrique

L'entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé mardi qu'elle mettrait jusqu'à 110 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19 à la disposition des pays africains, une bonne nouvelle pour le continent le moins vacciné au monde.

Selon le communiqué, Moderna est prêt à livrer les 15 premiers millions de doses d'ici la fin de l'année, 35 millions au premier trimestre 2022 et jusqu'à 60 millions au deuxième trimestre. Et ce au prix le plus bas. "C'est un grand jour pour nous", a déclaré l'envoyé spécial de l'Union africaine (UA), Strive Masiyiwa, après que les nations africaines aient fait face à des mois de frustration face à la thésaurisation des vaccins par les pays riches et aux retards de livraison des doses.

Les Etats-Unis ont pour leur part annoncé reporter l'achat pour sa population de 33 millions de doses Moderna entre décembre et février afin que l'UA puisse les acheter à la place. Strive Masiyiwa a souligné que les pays africains achèteraient d'abord 50 millions de vaccins avec l'option de 20 millions par mois en avril, mai et juin, en fonction des performances de la société en décembre.

"Nous sommes en mesure d'obtenir davantage de vaccins de Moderna, mais nous souhaitons voir apparaître des détails plus concrets sur leur production en Afrique", a-t-il déclaré. Si le contrat complet avec Moderna est activé, les pays africains pourraient vacciner 450 millions de personnes d'ici septembre 2022. Cela représente la moitié de l'objectif de vaccination de 70 % de la population du continent, soit 900 millions de personnes.Les nations africaines avaient auparavant conclu un accord avec Johnson & Johnson pour un maximum de 400 millions de doses.

Moderna a déclaré qu'il s'agissait de "la première étape de notre partenariat à long terme avec l'Union africaine". L'Afrique et ses 1,3 milliard d'habitants restent la région du monde la moins vaccinée contre la Covid-19, avec à peine plus de 5 % de personnes complètement vaccinées. Cet accord serait distinct de l'accord avec le projet mondial COVAX pour fournir jusqu'à 500 millions de doses de la fin de cette année jusqu'en 2022.

Malgré tous ces vaccins, le continent africain ne parviendra pas à vacciner 10 % de sa population d'ici la fin de l'année, a déclaré Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Moins de 9 % de la population africaine a reçu au moins une dose de vaccin, selon Seth Berkley de GAVI, l'Alliance pour les vaccins, qualifiant cette situation d'"inacceptable".