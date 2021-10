Karaté : première édition du tournoi d’amitié des grands lacs

Ils sont venus de la Tanzanie, du Burundi ou encore de l'Ouganda, des Karatéka, de la région des grands lacs étaient à Goma, en République démocratique du Congo.

Les compétitions se sont déroulées les samedi 23 et dimanche 24 octobre, avant le début des hostilités, des formations d'arbitres et entraîneurs locaux de ce sport de combat ont alimenté cette semaine sportive. Pour cette toute première édition du tournoi d'amitié des grands lacs, les organisateurs l'ont voulu principalement axée sur le thème de la paix entre pays voisins.

Ce tournoi a offert aux jeunes venus de tous les côtés de la région des grands lacs, l’espace pour véhiculer des messages de paix. "Nous aimerions que d'autres pays comme l'Ouganda, le Burundi ou la Tanzanie organisent ce genre de tournoi à l'avenir, car ici, nous ressentons le désir de vivre ensemble dans l'amour et dans la fraternité et non dans la guerre. Ce tournoi nous rassemble comme une seule famille" a expliqué Martin Emoko, athlète ougandais.

De plus, le choix de Goma comme ville d'accueil de cette compétition de Karaté n'est pas anodin, il a permis de montrer un autre visage de cette ville dans l'Est de la RDC qui a récemment été endeuillée par le volcan Nyrangongo.

La fédération de karaté-do au Congo s'est satisfait de l'engouement suscité par ce tournoi et a remercié toutes les délégations qui ont répondu à l’invitation de la RDC. Cette compétition de Karaté devrait relancer la pratique de cette discipline dans la ville de Goma et au-delà redonner à plus de jeunes Congolais de l'intérêt pour ce sport.