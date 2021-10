CAN 2022 : Samuel Eto'o confiant pour le Cameroun

Le Qatar, pays hôte du Mondial 2022 de football, espère attirer plus de 1,2 millions de visiteurs durant le tournoi. Cinq des huit stades qui accueilleront des matches du Mondial ont déjà été inaugurés, tandis que la construction du stade de Lusail, où se jouera la finale, est terminé à 98,5%.

L'ambassadeur de l'héritage de Qatar 2022, l'ex-international Samuel Eto'o s'est réjoui du potentiel des équipes africaines qui joueront la Coupe d'Afrique des Nations, quelques mois avant le mondial. Et espère que le Cameroun, son pays remportera cette messe du football continental : il n'y a pas de mauvaises équipes. J'espère que l'équipe camerounaise gagnera cette Coupe (CAF 2022) parce que nous jouerons à domicile devant nos propres fans et j'espère que nous la gagnerons. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est possible a lâché Samuel Eto'o interrogé par notre envoyé spécial au Qatar Michael Oudor.

Selon le footballeur, la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans sept stades révélera à coup sûr de grands talents. Cette compétition se jouera à 24 dans six villes de ce pays d'Afrique centrale.

Nous avons une chance aujourd'hui en tant qu'Africains, car nous avons beaucoup de joueurs talentueux. C'est vrai que nous connaissons des joueurs comme Sadio Mané qui s'est fait un nom comme l'un des meilleurs joueurs africains. Mais nous avons aussi une équipe nigériane qui a de bons joueurs qui participent à des matches européens. Si vous regardez l'équipe camerounaise, elle est aussi composée de bons joueurs avec des joueurs comme Aboubakar Vincent.

Quant au mondial qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre 2022, là également les équipes africaines comptent impressionner et espérer jouer une première finale de cette compétition. Le Sénégal et le Maroc ont déjà obtenu leur ticket pour le dernier tour qualificatif.