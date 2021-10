Afrique du Sud : des écoles aux murs "écologiques"

A Diepsloot, un township de Johannesburg en Afrique du Sud, les déchets participent désormais à la construction des écoles.

Alors qu'ils constituent une menace pour l'environnement, placés dans des bouteilles en plastiques, les déchets servent à la fabrication de briques écologiques, utilisées pour la construction des salles de classe.

L’initiative est estampillée Khensani's Collection, une organisation éducative sud-africaine.

'' Nous avons utilisé 16 000 éco-briques pour construire cette salle de classe. 4 000 pour les fondations, car elles doivent être solides. Et ces 4 000 ont été fabriqués à partir des Ecobricks en sable. Les 12 000 autres, ont été utilisées pour les murs. Au total, nous avons réussi à nous débarrasser d'environ 3,5 tonnes de plastique, ce qui représente une pollution qui aurait pu frapper notre environnement.'', a expliqué Diana Musara, directrice de Khensani's Collection.

Un double avantage, scolaire et écologique donc pour le township. Mais la fabrication de ces briques écologiques n’est pas laissée au hasard.

" Quand vous regardez celles-là, ce sont celles que nous obtenons à l'extérieur de la communauté et celles issues des dons, en fait. Mais nous les mettons ici pour les trier avant, parce que chaque brique doit peser 500 grammes pour pouvoir être utilisée maintenant. ", selon Thinkwell Moyo qui travaille pour Khensani's Collection.

Sharon Sibanda participe à la fabrication de ces éco-briques. L’activité lui permet de gagner 35 dollars chaque mois, en sus de vêtements et de la nourriture dont bénéficie sa famille.

"Je me suis impliqué ici parce que je vois que c'est un beau projet. Et ça ne sert à rien de rester à la maison. Mieux vaut venir ici fabriquer des Ecobricks. Donc ce projet sera bénéfique pour d'autres pays ou d'autres régions parce que c'est un projet de recyclage. Vous pouvez ramasser des bouteilles et des plastiques qui seront utilisées dans la construction de salles de classe.’’, explique Sharon Sibanda, volontaire au sein de Khensani's Collection.

Du travail, il y en aura pour des bénévoles comme Sharon Sibanda. L’organisation Khensani's Collection prévoit en effet de construire un centre écologique comprend cinq salles de classe, un centre de loisir et une bibliothèque. Les travaux débuteront en novembre.