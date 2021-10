L'art contemporain africain s'expose à Londres

Profitant de allègement de certaines restrictions liées au coronavirus, la 9 e édition de la foire d’art contemporain africain 1 : 54 a tenu son pari à la Somerset House de Londres. Une édition marquée par une présence africaine accrue : 20 galeries sur les 47 de l’exposition étaient consacrées au continent africain.

"Je pense que c'est ma foire préférée car il y a tellement de choses folles et intéressantes. Je pense qu'elle est tellement différente de toutes les autres foires du monde. Je veux dire, on m'a demandé de le faire en janvier, et je ne pouvais pas y croire. J'étais tellement excitée à ce sujet, et j'ai juste suivi le mouvement. C'est tellement excitant pour moi d'être ici. Je suis vraiment heureuse d'exposer au 1-54 parce que, évidemment, c'est bien d'exposer dans une foire d'art africain.’’, a déclaré Sahara Longe, peintre britannique et sierra-léonaise.

Une exposition présentée comme une vitrine pour la production artistique du continent. Une manière pour l’art africain de se frotter aux œuvres issues de divers coins du globe.

" En venant au 1-54, vous pouvez soutenir tous ces incroyables artistes noirs, que vous n'avez pas vraiment l'occasion de connaître, de rencontrer ou de voir les œuvres, et comme vous avez des galeries du monde entier, c'est vraiment un plaisir. ", Michael Burgess, directeur du développement commercial et des partenariats à l'Africa Fashion Week de Londres.

Au moins 150 artistes des 5 continents ont été exposés à la faveur de la nouvelle édition de ce festival qui allie formes, couleurs et performances.

"Le monde de l'art vient de s'intéresser davantage à l'art africain ces dernières années. Ils ont bien sûr été des collectionneurs d'art africain, nous savons qu'ils existent, mais l'art est une partie fondamentale de l'expression africaine. Ce n'est donc pas nouveau pour nous, Africains, mais il est parfois nouveau de le placer sur des murs et dans des espaces de la manière dont cela se passe. ‘’, a expliqué Tracey Sage, stratège et consultante culturelle. Et d’ajouter : ‘’Je pense donc que c'est une bonne chose qu'il arrive sur le marché occidental, car cela signifie que les personnes de la diaspora peuvent également y avoir accès. Tout le monde peut donc voir la créativité qui existe actuellement et qui existe depuis des siècles en Afrique.’’

Une créativité sans cesse renouvelée par une nouvelle génération d’artistes au cœur des mutations. Et toujours en quête de spécificités qui caractérisent le continent dans le concert des nations vu de plus en plus sous le prisme de village global.