Kenya : la Fédération d'athlétisme demande justice pour Agnes Tirop

Une conférence de presse a été organisée jeudi à Nairobi par la fédération kényane d'athlétisme suite au meurtre de la double médaillée mondiale du 10 000 m Agnes Tirop.

Emmanuel Rotich, le principal suspect de l'assassinat d'Agnes Tirop et mari de l'athlète est dans la nature. La police tente d'établir les conditions du drame et arrêté son auteur. En attendant, le monde de l'athlétisme est encore deuil et les hommages continuent d'affluer pour saluer la mémoire de cette brillante athlète. Au cours d'une conférence de presse jeudi dans la capitale kényane, la fédération d'athlétisme a demandé que toute la lumière soit faite sur les circonstances du crime.

"Nous sommes convaincus que les agences concernées travaillent jour et nuit pour assurer une justice rapide à la famille et aux amis qui ont été marqués émotionnellement par une personne dont ils dépendaient en soutien financier et psychologique", a affirmé Jackson Tuwei, président de la fédération. _

La double médaillée mondiale du 10 000 m (en 2017 et 2019) et 4e des derniers Jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 m a été retrouvée morte, poignardée, chez elle à Iten, ville d'altitude de l'ouest du Kenya où s'entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond. La police avait affirmé qu'Emmanuel Rotich, le mari d'Agnes Tirop, était le principal suspect

"Il a passé un appel aux parents de Tirop pour leur dire qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc nous pensons qu'il sait ce qui s'est passé", avait-il expliqué Tom Makori, commandant de police du district de Keiyo North, où se trouve Iten.

Etoile montante de l'athlétisme kényan, Tirop avait battu il y a un mois le record du monde du 10 km sur route dans une course exclusivement féminine en 30 min 01 sec à Herzogenaurach (Allemagne).

Elle s'était révélée en 2015 en remportant à seulement 19 ans le titre de championne du monde de cross country, devenant la plus jeune athlète à signer une telle performance depuis la Sud-Africaine Zola Budd en 1985.