Mozambique : la province du Cabo Delgado a besoin d'eau

Le nord du Mozambique a besoin de soutien pour ses infrastructures de santé publique, selon le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge.

Le pays est confronté aux effets cumulés d'une pénurie d'eau due à des phénomènes météorologiques extrêmes et d'un afflux de personnes déplacées par le conflit armé dans la province de Cabo Delgado.

_Nous avons parlé à des personnes qui ont été déplacées à plusieurs reprises au cours des 12 à 18 derniers mois et il est absolument nécessaire de fournir davantage de soutien dans cette région du nord du Mozambique. Beaucoup de gens dépendent de ce type d'eau et vous pouvez voir par vous-même qu'elle ne répond à aucune norme de santé publique explique _Dominik Stillhart.

Les établissements de santé dans la province du Cabo Delgado font face au manque d'espace et de personnel. Le CICR dit collaborer avec les autorités objectif réhabiliter les infrastructures sanitaires et d'approvisionnement en eau déjà existantes, et en construire de nouvelles, afin d'améliorer l'accès à la santé et à l'eau potable et de prévenir la propagation de maladies mortelles, tant sur le continent -