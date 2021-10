Soudan : cinq morts dans une nouvelle fusillade à Khartoum

Des échanges de tirs ont lieu lundi entre les forces de défense soudanaises et des présumés terroristes dans le district de Jabra, dans le sud de la capitale soudanaise. bilan Un militaire a été tué et trois membres des services de renseignements blessés et côté assaillant, quatre personnes ont trouvé la mort dans un raid des forces dans la capitale Khartoum.

J'ai été réveillé tôt par une forte fusillade. Je suis descendu dans la rue et j'ai vu sur Facebook qu'il y avait des coups de feu dans la zone de Jabra. Je suis arrivé ici et j'ai trouvé les forces de sécurité dans la rue, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y avait des tirs nourris, explique un habitant.

Cette nouvelle fusillade survient six jours après que le renseignement soudanais a annoncé la mort de cinq agents de la cellule anti-terrorisme lors d'un raid contre une cellule liée à l'organisation Etat islamique.

_Ce que nous avons vu dès le début, c'est qu'il y avait plus d'un véhicule pour les forces de sécurité où il y avait six étrangers ont été arrêtés. Parmi eux, se trouvaient deux Africains, dont nous ne pouvons pas encore déterminer la nationalité, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Des véhicules blindés supplémentaires sont arrivés dans l'après-midi dans ce bâtiment, dans lequel se trouverait le chef du groupe terroriste, adjacent à la Banque de Khartoum du côté sud relève un autre Soudanais. _

L'armée a annoncé avoir arrêté 11 terroristes de différents pays, quatre se seraient enfuis. Le Mouvement pour le prêche et le combat, un groupe djihadiste peu connu et qui a assuré n'avoir aucun lien avec l'EI, a revendiqué le meurtre de ces officiers ainsi qu'une tentative d'assassinat qui avait visé le Premier ministre Abdallah Hamdok en mars 2020.