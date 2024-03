SWEDD : pour une croissance de l'Afrique

Faire de l'Afrique un moteur de croissance démographique mondiale. C'est l'objectif du projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel, appelé projet SWEDD. Du 26 au 29 février, 12 pays ont échangé sur les enjeux démographiques du continent à Ouagadougou, capital du Burkina Faso. La situation de la jeune fille africaine était au cœur des débats sous la supervision du Premier ministre du Burkina Faso Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla qui a pris part aux travaux..

La population des 12 pays est estimée à 200 millions d’habitants en 2022 dont la moitié est constituée de femmes. Les projections pour 2035 font état de 285 millions d'habitants pour 405 millions en 2050. Objectif faire de l'Afrique un moteur de croissance démographique mondiale.

"Les pays du SWEDD contribueront à faire de l'Afrique la principale locomotive de la croissance démographique mondiale. Le profil démographique des pays SWEDD révèle une prédominance des jeunes et des femmes. Cela constitue à la fois un atout et un défis en fonction des décisions et des politiques à mettre en œuvre". Déclare, Robert Kargougou, ministre de la Santé du Burkina Faso.

La jeune fille étant un atout de développement, il faudra investir en elle à travers une très bonne éducation et une prise en charge sanitaire adéquate.

"J'ai la ferme conviction que l'amorce du processus du développement véritable passe par l'investissement dans le capital humain notamment dans les femmes. En effet, si nous consacrons plus d'attention et de ressources à l'éducation, à la santé et au bien-être des femmes et des jeunes filles ces agents du changement seront mieux armées pour faire évoluer la société dans le sens souhaité et pour les générations à venir". Ajoute, le ministre burkinabé.

Le Burkina Faso préside cette année le Projet SWEDD et le Benin à la Vice Présidence, avec pour mission d'implémenter les actions du SWEDD dans les 12 pays.