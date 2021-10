Libye : les deux instances rivales débattent une loi électorale

Les deux instances rivales libyennes ont participé à des consultations au sujet d’une loi électorale contestée.

Jeudi à Rabat au Maorc, les représentants du haut conseil d’état libyen installé à tripoli à l’ouest et le parlement qui siège à Tobrouk à l’est ont débattu des dispositions de la loi électorale ratifiée le 9 septembre dernier.

Pour la communauté internationale, la priorité est au double scrutin présidentiel prévu le 24 décembre.

"Pour que les élections aient lieu le 24 décembre, comme prévu, la campagne électorale doit commencer immédiatement dans une ou deux semaines, et pour ce faire, il faut une base légale et constitutionnelle, et c'est ce que les représentants libyens vont établir aujourd'hui.", et pour ce faire, il faut une base légale et constitutionnelle, et c'est ce que les représentants libyens vont établir aujourd'hui." a déclaré Richard Norland, envoyé américain en Libye.

Entérinée par le président du Parlement, cette loi n’a pas été soumise au vote au préalable et semble être faite sur mesure pour l’homme fort de l’est Khalifa Haftar, ce que le Haut conseil d’état remet en cause.

La semaine dernière, le Parlement libyen a voté une motion de centre contre le gouvernement de transition du premier ministre Abdelhamid Dbeibah en place depuis le mois de mars. Un vote qui a été accueillie avec inquiétude par la mission des nations unies dans le pays, qui craint que cela compromette le scrutin de décembre.