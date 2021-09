Italie : arrivée de 60 migrants africains secourus en Méditerranée

Des dizaines de personnes originaires d’Afrique secourues en Méditerranée, sont arrivées en Italie.

Mercredi, le navire humanitaire Geo Barents a débarqué 60 hommes et femmes dont un bébé à Augusta.

Une semaine après leur avoir porté assistance au large de la Libye, le navire exploité par Médecins sans frontières a obtenu une autorisation de débarquement des autorités italiennes.

"...Le 20 septembre, Geo Barents a effectué deux sauvetages consécutifs de bateaux surpeuplés et en mauvais état. Enfin, hier après-midi, nous sommes arrivés au port d'Augusta, et ce matin nous avons débarqué les 60 survivants, dont 21 mineurs non accompagnés et un nouveau-né de six semaines. Heureusement, tous les survivants et tout l'équipage ont été testés négatifs au COVID-19." a déclaréBarbara Deck, coordinatrice de projet MSF.

Le Geo Barents est devenu le plus grand des six navires de sauvetage de l'organisation Médecins sans frontières (#MSF). Le navire a été modifié pour répondre aux exigences d'un navire de sauvetage en mer méditerranéenne. Il pourra accueillir plus de 300 personnes.

Soulagés que l'Italie accorde un port de sécurité au navire, les 60 rescapés ont débarqué à Augusta deux jours après qu’un bateau de pêche surchargé avec près de 700 personnes à bord ait accosté sur l’île de Lampedusa.