Somalie : au moins huit morts dans une attaque à la voiture piégée

Au moins huit personnes sont mortes et sept autres blessées lors de l’explosion d’une voiture piégée en Somalie.

Revendiquée par les shebabs, cette attaque s’est produite en fin de matinée ce samedi sur un checkpoint à un kilomètre du palais présidentiel. Selon un témoin, le véhicule a explosé lors d’un contrôle des gardes de sécurité.

"Cette voiture a été arrêtée par les gardes de sécurité et (l'explosion) s'est déclenchée alors qu'il y avait plusieurs autres voitures (arrêtées) et des personnes qui passaient sur la rue voisine", a déclaré Mohamed Hassan, affirmant avoir "vu des blessés et des morts être transportés".

Mogadiscio est régulièrement attaquée depuis l'insurrection terroriste de 2007. Les shebabs visent des bâtiments du gouvernement alors qu'ils contrôlentdéjàde vastes territoires en régions rurales.Ils ont été chassés de la capitale somalienne par la force de l'Union africaine (Amisom) en 2011.