Retour surprise des Fugees après 15 ans

Les Fugees se reforment afin de renouer avec la scène pour un événement exceptionnel : la célébration du quart de siècle de ''The score'', l’album à succès du groupe.

"J'ai décidé d'honorer ce projet important, son anniversaire et les fans qui ont apprécié la musique en créant une plateforme pacifique sur laquelle pourrions-nous unir, interpréter la musique que nous aimions et donner un exemple de réconciliation au monde entier.", a déclaré Lauryn Hill, un des membres de l’ensemble.

Le groupe de rap haïtien a annoncé mardi une tournée dans 12 villes à travers le monde. Chicago, Oakland, Los Angeles, Atlanta, Miami, Paris, Londres. Des dates sont aussi prévues au Nigeria et au Ghana. Le top départ de l’événement a lieu cette semaine à New York.

Sorti en 1996, ‘’The score’’ des titres comme "Killing Me Softly With His Song" et "Ready Or Not". L’aventure des Fugees crée en 1993 a pris fin en 2007.