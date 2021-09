L'athlète Francine Niyonsaba est de retour au Burundi

Sur le tarmac de l’aéroport de Bujumbura, Francine Niyonsaba est accueillie avec tous les honneurs. L’athlète est de retour dans son pays après avoir battu le record du monde du 2000 mètre il y a quelques jours à Zagreb, en Croatie. Malgré cette ferveur, la championne garde la tête froide et prend sa victoire avec humilité.

" J'étais en Suisse et dans d'autres pays, où mes victoires m'ont donné les points dont j'avais besoin pour me rendre en finale et remporter le trophée du 5000m", explique l’athlète.

Et pour ses nombreux supporters venus l’acclamer à son arrivée, cette victoire est une véritable fierté pour le Burundi.

"C'est tellement excitant, car ce qu'elle a accompli est un immense honneur pour notre pays. Nous sommes tous ravis qu'elle ait gagné. Elle a établi un record du monde. Le Burundi a été reconnu grâce à une personne, et c'est Francine", explique Hasman Nuhu, un supporter.

"J'appelle le gouvernement à la soutenir, afin qu'elle puisse continuer à s'appuyer sur son talent et progresser", explique Gloriose Nibigira, une supportice.

Avec ce nouveau record du monde, Francine Niyonsaba, 28 ans, s'installe plus que jamais avec comme une valeur sûre du demi-fond.