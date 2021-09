Football : les "Européens" du Syli national ont quitté la Guinée

Sept internationaux du Syli National, évoluant en Europe et sélectionnés par Didier Six pour le match des éliminatoires du Mondial-2022 face au Maroc, ont pu quitter ce mardi la Guinée dans un vol à destination de la France. La rencontre face aux Lions de l'Atlas a été reportée en raison de la tentative du coup d'Etat, dimanche, contre le président Alpha Condé.

Plusieurs clubs de football européens avaient entrepris de venir en aide à leurs joueurs internationaux guinéens retenus à Conakry.La sélection guinéenne, qui devait affronter le Maroc lundi lors des éliminatoires du Mondial-2022, s'était retrouvée bloquée dimanche après le coup de force mené par des officiers des forces spéciales guinéennes.

Un avion a décollé mardi après-midi de Conakry

Si l'inquiétude s'était assez vite estompée, l'hôtel du Syli Nationalétant épargné par les brefs combats dominicaux, ils devaient gérer au plus vite le rapatriement des internationaux évoluant en Europe. Plusieurs clubs français, anglais et grecs travaillaient depuis l'annonce du putsch à mettre en place un avion privé pour ramener leurs joueurs le plus tôt possible.

Dès que l'autorisation de survoler le territoire guinéen a été donnée par les nouvelles autorités, l'avion a rejoint Conakry. Il a mis le cap sur l'aéroport de Paris avec à son bord cinq internationaux évoluant dans le championnat de France de Ligue 1 (Issiaga Sylla, Florentin Pogba, Abdoulaye Sylla, Saidou Sow et Mohamed Bayo) ainsi que le milieu de terrain de Liverpool, Naby Keita (notre photo) et l'attaquant de l'Olympiakos, Aguibou Camara.

Le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, avait annoncé lundi à la télévision guinéenne la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays.L'équipe du Maroc, un temps bloquée par le coup d'Etat militaire, avait quitté dimanche soir la Guinée après l'intervention du roi Mohamed VI. La rencontre a été reportée par la Fifa à une date ultérieure.